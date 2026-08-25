हरियाणा: झज्जर में कांग्रेस की संवाद बैठक, संगठन मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर मंथन

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने झज्जर पहुंचकर पार्टी की संवाद बैठक में भाग लिया। यह बैठक प्रीति गार्डन में आयोजित की गई, जहां झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया।

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बैठक में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और विधायक कुलदीप वत्स ने नेताओं का स्वागत किया। पदाधिकारियों के साथ सिलसिलावार बैठकों का दौर चला, जिसमें पार्टी की नीतियों के प्रचार-प्रसार और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर गहन चर्चा हुई।बैठक में कांग्रेस सेवादल झज्जर की जिला कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने विधायक कुलदीप वत्स को संगठन विस्तार के लिए एक ज्ञापन सौंपा।विधायक कुलदीप वत्स ने कांग्रेस की नीतियों के प्रचार-प्रसार पर मार्गदर्शन किया। कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष रमेश कुमार ने नए पदाधिकारियों का परिचय कराया और सेवादल के कांग्रेस की मौलिक विचारधारा के लिए अग्रणी रहने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव सहित कई नेता उपस्थित रहे।