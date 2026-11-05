Jhajjar-Bahadurgarh News: 25 हजार कारतूस मिलने से सकते में केंद्रीय जांच एजेंसियां

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जांच एजेंसियों को आशंका है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। सिरसा से पाकिस्तान सीमा की दूरी करीब 200 किलोमीटर होने के कारण कारतूसों की खेप के स्रोत और इस्तेमाल को लेकर भी जांच की जा रही है।एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र के लबेला चौक निवासी अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान (49) गिरोह का कथित मास्टरमाइंड है। जांच के अनुसार, वह पहले भी साथियों के साथ कारतूसों की खेप बदायूं ले जा चुका है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में कारतूस कहां से खरीदे गए और उनकी सप्लाई कहां की जानी थी।दो गाड़ियों में सवार होकर ले जा रहे थे कारतूसपुलिस के अनुसार, आरोपी दो गाड़ियों में सवार थे। आगे चल रही कार में मुन्ना खान और जीनत आरा (33) मौजूद थे, जबकि आशिम रईस (33) कार चला रहा था। पीछे दूसरी कार में अरबाज (33) और सबल खान (30) कारतूस लेकर चल रहे थे। बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने दोनों वाहनों को पकड़कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।सिरसा के गन हाउस की भी जांचएसटीएफ की टीम ने सिरसा में महक गन हाउस की जांच की, लेकिन मौके पर यह बंद मिला। जांच टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद कारतूस वहीं से लिए गए थे या कहीं अन्य स्थान से सप्लाई हुए थे।गौरतलब है कि दो नवंबर को बिहार के भोजपुर में 20 हजार कारतूस पकड़े गए थे। इस मामले में गिरफ्तार लल्टू के मुन्ना खान से संबंध सामने आए थे। इसके बाद मिली सूचना पर रोहतक एसटीएफ ने कार्रवाई की थी।वर्जनपांचों आरोपियों को चार दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वे इतनी कारतूसों की इतनी बड़ी खेप कहां से लेकर आए और कहां-कहां सप्लाई करने थे।