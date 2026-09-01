Jhajjar-Bahadurgarh News: जन्माष्टमी के लिए बहादुरगढ़ के बाजारों में रौनक

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बहादुरगढ़। जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर के बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालु लड्डू गोपाल के लिए आकर्षक पोशाक और झूले खरीदने में लगे हैं। काठमंडी में कारीगर सागौन की लकड़ी से खूबसूरत झूले तैयार कर रहे हैं।दुकानों पर प्रतिदिन सैकड़ों झूले बनाए जा रहे हैं। इन झूलों को अलग-अलग डिजाइन और आकार में तैयार किया जा रहा है। इन पर नक्काशी और सजावटी सामान लगाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ ही झूलों की मांग लगातार बढ़ रही है। मेन बाजार के दुकानदार मुरली मनोहर, रमेश कुमार और सुभाष शर्मा आदि ने बताया कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल और राधा रानी की मूर्तियों की बिक्री सबसे अधिक है।श्रद्धालु अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न आकार की मूर्तियां खरीद रहे हैं। मूर्तियों के साथ मुकुट, पोशाक, हार, बांसुरी, पायल और अन्य शृंगार का सामान भी खरीदा जा रहा है। इस बार पीतल की धातु से बनी लड्डू गोपाल और राधा रानी की मूर्तियां भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें बारीक नक्काशी और आकर्षक डिजाइन होने के कारण श्रद्धालु इन्हें विशेष रूप से पसंद कर रहे हैं।रेलवे रोड पर काठमंडी के दुकानदार सतीश कुमार ने बताया कि सागौन की लकड़ी से बने इन झूलों की कीमत एक हजार से पांच हजार रुपये तक है। मोनिका बंसल और मनीषा ने कहा कि कान्हा की आकर्षक पोशाक और मुकुट की बाजार में अच्छी रेंज उपलब्ध है। कुछ सामान के दाम पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं।