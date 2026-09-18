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Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Bulldozer used on an illegal colony spread over 1.5 acres in Issarheri.

Jhajjar-Bahadurgarh News: इस्सरहेड़ी में डेढ़ एकड़ में बसी अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

Fri, 18 Sep 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 18 Sep 2026 11:37 PM IST
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Bulldozer used on an illegal colony spread over 1.5 acres in Issarheri.
फोटो-51: बहादुरगढ़ के गांव इस्सरहेड़ी में काटी जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करती जेसीबी। स्रोत ड
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) ने शुक्रवार को इस्सरहेड़ी गांव में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल के साथ करीब डेढ़ एकड़ क्षेत्र में विकसित अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त किया। इस दौरान कॉलोनी में किए गए निर्माण और सड़क नेटवर्क को हटाया गया।
डीटीपी अंजू के निर्देश पर यह तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। बहादुरगढ़ के नायब तहसीलदार प्रवीन कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाया। सुरक्षा के लिए सदर थाना बहादुरगढ़ से पुलिस बल भी तैनात रहा। अभियान में कॉलोनी के दो निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त, प्लॉटों के लिए बनाए गए आठ डीपीसी भी तोड़े गए। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पूरा कच्चा सड़क नेटवर्क उखाड़ दिया। कार्रवाई के बाद अनधिकृत कॉलोनी का ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो गया।
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डीटीपी अंजू ने बताया कि बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनियों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से बचें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से कॉलोनी की वैधता जांच लें। आवश्यक अनुमतियों की जानकारी लेना भी महत्वपूर्ण है।
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