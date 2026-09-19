हरियाणा: बहादुरगढ़ में दूल्हेड़ा माइनर में डूबे छात्र का शव बरामद, गणेश विसर्जन के दौरान डूबा

बहादुरगढ़ में दूल्हेड़ा माइनर में गणेश विसर्जन के दौरान डूबे जम्मू-कश्मीर के छात्र का शव शनिवार सुबह तलाश अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों की मदद से छात्र की तलाश की जा रही थी।

विज्ञापन

यह घटना बीती शाम करीब 6:30 बजे हुई जब छात्र अपने तीन दोस्तों के साथ माइनर में डूब गए। थे राहगीरों ने तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन छात्र गहरे पानी में समा गया।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और छात्र की तलाश शुरू की। शनिवार सुबह तलाश अभियान के दौरान छात्र का शव बरामद हुआ। शव को झज्जर के राजकीय अस्पताल भेजा गया है, जहां परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।