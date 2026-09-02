बार चुनाव: आखिरी दिन 9 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा

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प्रधान पद के लिए विक्रम सिंह छिल्लर, देवेंद्र लाठर, विजेंद्र राठी ने नामांकन किया। उपप्रधान पद पर सुनीत सांगवान, संजय कुमार, घनश्याम राठी ; अतिरिक्त उप प्रधान के लिए अनीता यादव, ज्योति कौशिक, प्रेमवती शर्मा ने पर्चे भरे। सचिव पद पर अमित छिकारा, तरुण राठी, ललित कुमार सैनी ; सहसचिव पद पर ममता व सीमा ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच वीरवार को होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक 905 अधिवक्ता मतदान करेंगे। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित होंगे।

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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन नौ उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। अब 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाइब्रेरियन कम कोषाध्यक्ष पद पर हिमांशु सहरावत का निर्विरोध निर्वाचन तय है।