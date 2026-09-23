फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Banking services could be affected for five days at the end of the month.

Jhajjar-Bahadurgarh News: महीने के आखिर में पांच दिन प्रभावित हो सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

Wed, 23 Sep 2026 05:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Wed, 23 Sep 2026 05:15 PM IST
विज्ञापन
Banking services could be affected for five days at the end of the month.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


बहादुरगढ़। सितंबर के आखिरी दिनों में लगातार पांच दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी बैंक हड़ताल का एलान किया है।
ऐसे में महीने के अंत में बैंक शाखाओं में लगातार पांच दिन नियमित कामकाज प्रभावित हो सकता है। कर्मचारियों की मुख्य मांग हफ्ते में पांच दिन कार्य को लेकर है। बैंक कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार और बैंक प्रबंधन के समक्ष मांगें रख रहे हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करना और पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती शामिल है।
विज्ञापन

काम के बढ़ते दबाव को कम करना और बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार भी उनकी मांगों में है। यूनियनों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कई शाखाओं में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। लंबित मांगों का समाधान भी हड़ताल का एक प्रमुख मुद्दा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यूएफबीयू की घोषित हड़ताल के दौरान 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज बंद रहेगा। हालांकि, बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं माना जा रहा है। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियां भी काम करती रहेंगी। कुछ सेवाओं पर बैंक और तकनीकी व्यवस्था के अनुसार असर पड़ सकता है।

इंसेट
जरूरी लेन-देन 25 सितंबर तक निपटा लें
सितंबर के अंतिम दिनों में लगातार अवकाश और हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में काम का दबाव बढ़ सकता है। वेतन, पेंशन और चेक क्लियरेंस जैसे जरूरी कामों में ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। नकद निकासी और बैंक खाते से जुड़े अन्य शाखा संबंधी कार्यों पर भी असर पड़ेगा। बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपने जरूरी लेन-देन 25 सितंबर तक निपटा लें। इससे उन्हें आखिरी दिनों में संभावित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed