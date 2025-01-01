Jhajjar-Bahadurgarh News: लंपी लक्षण वाले पशु भिवानी भेजे, विभाग ने नकारा जिले में केस

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झज्जर। गुरुग्राम रोड स्थित गोकुल धाम गौशाला में गांवों से लाए गए गाय और बछड़ों में लंपी के लक्षण मिले हैं। इन सभी पशुओं को भिवानी स्थित गौशाला के विशेष आइसोलेशन वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहां उनका इलाज किया जा रहा है।पशुपालन विभाग ने दावा किया है कि अब तक जिले में लंपी का कोई मामला सामने नहीं आया है। 57 हजार पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। शेष पशुओं का टीकाकरण भी जल्द ही करवाया जाएगा। गोकुल धाम गोशाला के संचालक सुनील निमाना ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों से 27 गाय, बछड़े और बछड़ी लाए गए थे। इनमें लंपी के लक्षण थे। इन सभी को भिवानी गौशाला में इलाज के लिए भेजा गया है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। महराणा गांव में लंपी के अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं।पशुपालन विभाग के उप निदेशक मनीष डबास ने कहा कि झज्जर में अब तक लंपी का कोई मामला नहीं आया है। आशंका जताई कि गोशाला में राजस्थान या अन्य क्षेत्रों से गोवंश लाया गया होगा। उन्हीं पशुओं में यह लक्षण दिखे होंगे। जिले में 57 हजार पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। बाकी पशुओं को भी जल्द ही टीका लगाया जाएगा।