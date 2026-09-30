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एशियाई खेल 2026: स्वर्ण पदक विजेता अयान लोहचब का झज्जर में भव्य स्वागत, बोले- मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा

Wed, 30 Sep 2026 02:04 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 30 Sep 2026 02:04 PM IST
सार

अयान की जीत पर परिजनों और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि अयान की मेहनत और लगन ने आज पूरे देश में झज्जर और हरियाणा का नाम चमका दिया है।

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Gold medalist Ayan Lohchab receives a grand welcome in Jhajjar; says I feel great
भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य अयान लोहचब - फोटो : संवाद

विस्तार
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एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य अयान लोहचब का झज्जर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अयान लोहचब ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया गया। हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आगे भी हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी।

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ग्रामीणों और परिजनों ने बांटी मिठाइयां
अयान की इस उपलब्धि पर बुपनिया गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्सव का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि अयान की मेहनत और लगन ने आज पूरे देश में झज्जर और हरियाणा का नाम चमका दिया है। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
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