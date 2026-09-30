एशियाई खेल 2026: स्वर्ण पदक विजेता अयान लोहचब का झज्जर में भव्य स्वागत, बोले- मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा

एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य अयान लोहचब का झज्जर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अयान लोहचब ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया गया। हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आगे भी हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी।

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