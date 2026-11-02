फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   A blatant mockery of farmers is taking place in the name of MSP: Dr. Vikas Parashar

एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ हो रहा खुला मजाक : डॉ. विकास पाराशर

Mon, 02 Nov 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
A blatant mockery of farmers is taking place in the name of MSP: Dr. Vikas Parashar
01jjrp02- जेजेपी के​ जिला प्रवक्ता डॉ. विकास पाराशर। - फोटो : samvad
झज्जर। जननायक जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता डॉ. विकास पाराशर ने कहा कि प्रदेश में एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ खुला मजाक हो रहा है। भाजपा सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान धान की फसल करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरे की फसल 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी से कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। सरकार के दावों और मंडियों की वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर है।
विज्ञापन

डॉ. पाराशर ने कहा कि सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति समझते हुए उनकी फसलों का पूरा उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों से अनेक वादे किए थे, लेकिन आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार की नीतियों से निराश है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed