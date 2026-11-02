Jhajjar-Bahadurgarh News: रोहतक व झज्जर के कार्यक्रम के लिए 9 रोडवेज बसों की लगाई ड्यूटी

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रोडवेज विभाग झज्जर डिपो के पास शनिवार को कार्यक्रम के लिए रोडवेज बसों की मांग आई थी। इसके रोडवेज की तरफ से बसों को लेकर तैयारियां की गई। इसके बाद मांग अनुसार रविवार को रोडवेज की तरफ से रोडवेज बसों को भेजा गया, जो कि लोगों को अलग-अलग गांवों व शहर से लेकर दोनों कार्यक्रमों में पहुंची।नेहरू कॉलेज में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में डीघल, हसनपुर, लडायन और डाबोदा से रोडवेज बसों में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया और कार्यक्रम समापन के बाद वापस छोड़ा गया। इसके अलावा रोहतक के कार्यक्रम में झज्जर से दो, बेरी से एक और बादली से एक रोडवेज बस लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लेकर गई। रविवार की छुट्टी होने के कारण बस अड्डा में सामान्य दिनों तक जैसा माहौल रहा।वर्जनरोडवेज की तरफ से दो कार्यक्रमों के लिए 9 रोडवेज बसों को मांग अनुसार लगाया गया। इस दौरान नेहरू कॉलेज के जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए पांच और रोहतक कार्यक्रम के लिए चार रोडवेज बसें भेजी गई।अशोक, सीआई, रोडवेज विभाग झज्जर