Hisar News: सीईटी पास युवाओं ने राजगढ़ रोड किया जाम, सीएम से मुलाकात के बाद खोला

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युवाओं ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद युवाओं ने जाम खोल दिया।इससे पहले युवाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर जिला प्रशासन को जानकारी दी थी। एसपी और एसडीएम धरना स्थल पर पहुंचे और मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया। करीब दो घंटे इंतजार के बाद भी ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर युवा एचएयू की ओर पैदल मार्च करने लगे। पुलिस ने लघु सचिवालय के सामने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद युवा सड़क पर बैठ गए और राजगढ़ रोड जाम कर दिया।जाम की सूचना पर एसपी और एसडीएम दोबारा मौके पर पहुंचे और युवाओं की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को एचएयू के गिरि सेंटर स्थित हेलीपैड पर बुलाया। हालांकि, युवाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात होने तक जाम खोलने से इन्कार कर दिया। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के वापस लौटने और मुलाकात की जानकारी देने के बाद युवाओं ने जाम खोल दिया।सीजेपी ने दिया समर्थन :कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के हरियाणा संगठन प्रभारी अजय देशवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे और पार्टी की ओर से युवाओं के आंदोलन को समर्थन दिया। युवाओं ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। सड़क जाम के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।