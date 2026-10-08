नाना पाटेकर निधन: भावुक हुए हरियाणवी कलाकार, यशपाल शर्मा और रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखी मन की बात

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। हरियाणा से जुड़े अभिनेता यशपाल शर्मा, रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री मेघना मलिक ने भी नाना पाटेकर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किए हैं। नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 75 वर्ष की उम्र में गोवा स्थित आवास पर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

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रणदीप हुड्डा ने नाना पाटेकर के साथ अपनी मुलाकात और उनके अभिनय की यादों को साझा करते हुए भावुक पोस्ट लिखी। नाना पाटेकर ने चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, खामोशी, अब तक छप्पन और वेलकम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री सहित कई सम्मान मिले। नाना पाटेकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत फिल्म जगत की कई हस्तियों ने भी शोक जताया है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा की है।