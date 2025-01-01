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उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव भाज्जु निवासी मनीष के चाचा कुलबीर ने बताया कि भतीजा दीपावली की छुट्टियों में घर आया था और दिसंबर में दोबारा आने का वादा किया था। उनके पिता सतबीर सिंह कुश्ती के दिग्गज पहलवान रहे हैं। वे दो बार ‘हिंद केसरी’ का खिताब जीत चुके हैं। अखाड़े में बड़े-बड़े पहलवानों को चित करने वाले पिता के सामने इकलौते बेटे की शहादत का असहनीय उमड़ पड़ा है। मनीष की तीन बहनें हैं। इनमें से दो की शादी हो चुकी है। मनीष का डेढ़ साल पहले ही विवाह हुआ था।बदायूं के गांव आमगणव निवासी नायक अंकुश के ताऊ के बेटे अमित कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे अंकुश ने अपने बच्चों से फोन पर बात की थी। वह युद्धाभ्यास के बाद घर आने वाले थे। परिवार में पत्नी पूजा, सात साल का बेटा हर्ष और 11 साल की बेटी नंदिनी हैं। उनका छोटा भाई विनीत नौकरी करता है। अंकुश की मौत का गम है लेकिन गर्व है कि वे युद्धाभ्यास के दौरान शहीद हुए।भोजराज के पास इन दिनों सेना का नियमित युद्धाभ्यास चल रहा है, जो 25 अक्तूबर को शुरू हुआ था। इसमें 22 आर्मर्ड डिवीजन की टू गार्ड्स यूनिट में तैनात लांस नायक मनीष (28) और नायक अंकुश कुमार (36) भी शामिल थे। सेना की जांच में पता चला कि दोनों सैनिक युद्धाभ्यास क्षेत्र में बनाए गए मोर्चे पर तैनात थे। शनिवार दोपहर टैंकों की एक साथ मूवमेंट से उठी धूल के कारण टैंक चालक को दोनों जवानों की लोकेशन का पता नहीं चला और टैंक उनके ऊपर से गुजर गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शवों को जिला नागरिक अस्पताल लाया गया। सदर थाना प्रभारी अमित कूंडू ने बताया कि शव सेना को सौंप दिए गए हैं। इस मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है। युद्धाभ्यास 25 नवंबर को समाप्त होना था लेकिन इसके तीन दिन पहले यह हादसा हो गया।