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Arrivals of 1718 and 1121 Basmati paddy surge in Hansi Mandi; farmers are happy, with good prices bringing smiles to their faces.
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हांसी मंडी में 1718 और 1121 बासमती धान की आवक तेज, किसान खुश; अच्छे भाव मिलने से चेहरे खिले
हांसी की अनाज मंडी में इन दिनों 1718 और 1121 किस्म के बासमती धान की आवक जोर पकड़ रही है। मंडी में 1509 किस्म का धान भी कुछ मात्रा में पहुंच रहा है। किसानों को धान के अच्छे भाव मिल रहे हैं और खरीद भी सुचारू रूप से हो रही है। मंडी में पहुंचे किसानों ने बताया कि इस बार उन्हें फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे वे खुश हैं।
आंकड़ों के अनुसार, हांसी व सिसाय मंडियों में अब तक करीब 5 लाख 20 हजार क्विंटल बासमती धान की आवक हो चुकी है। वहीं, पीआर धान की कुल आवक करीब 1 लाख 40 हजार क्विंटल दर्ज की गई है।
पीआर धान की खरीद की बात करें तो करीब 83 हजार क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है, जबकि लगभग 67 हजार क्विंटल का उठान किया जा चुका है। किसानों के खातों में पीआर धान की फसल के करीब 12 करोड़ रुपये भी भेजे जा चुके हैं।
मंडी प्रशासन के अनुसार आने वाले दो से तीन दिनों में पीआर धान का शेष उठान भी पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, बासमती धान की आवक लगातार जारी है।किसानों का कहना है कि मंडी में अच्छे भाव मिल रहे हैं और फसल की खरीद भी हो रही है, जिससे उन्हें राहत मिली है।
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