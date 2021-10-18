Hisar News: संवाद बिना टूटा सेवा का सेतु, नगर निगम कार्यालय में लगे सेवा सेतु शिविर में मात्र 60 लोग पहुंचे, 46 लोगों ने करवाया पंजीकरण

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शिविर में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने और उन्हें सही पटल तक पहुंचाने के लिए मुख्य द्वार के पास पंजीकरण काउंटर बनाया गया। पूरे दिन में केवल 46 लोगों ने पंजीकरण कराया। सुबह कुछ लोग पहुंचे, दोपहर बाद काउंटर पर तैनात कर्मचारी खाली कुर्सियों के सहारे वक्त काटते नजर आए।दरअसल प्रचार-प्रसार की कमी और सही समय पर सूचना न मिलने के कारण अधिकांश नागरिक शिविर का लाभ उठाने से वंचित रह गए। कई लोगों को तो निगम परिसर में आने के बाद ही पता चला कि यहां विशेष शिविर का आयोजन किया गया है।निगम अधिकारियों ने भी माना कि आयोजन के लिए मात्र दो दिन का समय मिला था। ऐसे में प्रचार से ज्यादा व्यवस्था करने में लगे रहे। फिर भी आरडब्ल्यूए, पार्क समितियों और अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में संदेश डलवाए गए थे।स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने के लिए टीम तैनात की गई। नगर निगम की ओर से संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं के लिए काउंटर बनाया गया।बिजली निगम द्वारा नए कनेक्शन, बिल संशोधन से लेकर सौर ऊर्जा के आवेदन करवाने के लिए भी काउंटर लगाया गया। बिजली निगम के स्टॉल पर पूरे दिन में 20 लोग ही पहुंचे। कुछ लोगों ने डेयरी के लिए ऋण की जानकारी भी ली। कई प्रमुख विभागों के अधिकारी भी सरकारी योजनाओं के पर्चे और फाइलें खोलकर बैठे रहे।