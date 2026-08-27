Hisar News: वाहन खंगाले, संदिग्धों से की पूछताछ

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अभियान की निगरानी डीएसपी अक्षय कुमार ने की जबकि नाका इंचार्ज इंस्पेक्टर जयवीर कुमार रहे। विशेष नाकाबंदी का उद्देश्य अपराधियों की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना रहा। नाके से गुजरने वाले वाहनों की जांच के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की भी जानकारी ली गई। विज्ञापन

एसपी विनोद कुमार के निर्देशानुसार रात्रि गश्त और नाकाबंदी को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पुलिस की ओर से संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अभियान की निगरानी डीएसपी अक्षय कुमार ने की जबकि नाका इंचार्ज इंस्पेक्टर जयवीर कुमार रहे। विशेष नाकाबंदी का उद्देश्य अपराधियों की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना रहा। नाके से गुजरने वाले वाहनों की जांच के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की भी जानकारी ली गई।एसपी विनोद कुमार के निर्देशानुसार रात्रि गश्त और नाकाबंदी को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पुलिस की ओर से संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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हांसी। अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मंगलवार मध्यरात्रि 12 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक काली देवी चौक, हांसी पर विशेष जांच एवं नाकाबंदी अभियान चलाया। इस दौरान आने-जाने वाले वाहनों की जांच के साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अभियान में महिला पुलिसकर्मियों सहित 20 पुलिसकर्मी तैनात रहे।