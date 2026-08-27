Hisar News: फ्लू का खतरा बरकरार, नागरिक अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाया

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जिला नागरिक अस्पताल के अलावा सभी उपमंडल अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में फ्लू कॉर्नर शुरू किए गए हैं। नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है।ओपीडी में फ्लू के लक्षण वाले कम से कम पांच फीसदी मरीजों की सैंपलिंग का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल जिले में स्वाइन फ्लू के छह और डेंगू के 12 मरीज घर पर उपचार ले रहे हैं।जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुभाष खतरेजा ने बताया कि गंभीर श्वसन संक्रमण वाले मरीजों की इन्फ्लूएंजा जांच अनिवार्य कर दी गई है। आपात स्थिति के लिए ओसेल्टामिविर का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एन-95 मास्क, पीपीई किट और वीटीएम वायल्स भी उपलब्ध हैं।डॉ. खतरेजा ने बताया कि जिले के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब को फ्लू के मामलों की प्रतिदिन रिपोर्टिंग आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल पर करने के निर्देश दिए गए हैं।