Hisar News: सफल योजना से एक हजार विद्यार्थियों को दी जाएगी 75 फीसदी छात्रवृत्ति

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इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल में निपुण बनाकर सशक्त और समर्थ बनाना है। संस्थान के संचालक भारत भूषण त्रिखा और सुनील शर्मा ने बताया कि छात्रवृत्ति का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।चयनित विद्यार्थियों को हारट्रोन के आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।सफल योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत उन्हें स्वरोजगार के लिए भी तैयार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकें भविष्य की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। यह योजना हरियाणा के युवाओं को नई तकनीकों से जोड़कर कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।