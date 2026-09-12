Hisar News: 15 तक का अल्टीमेटम, मांगें न मानीं तो 17 को डिपो में देंगे धरना

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समिति के अनुसार, एक सितंबर को दिए गए नोटिस में कर्मचारियों की लंबित वित्तीय मांगों, विभिन्न भत्तों, कौशल परिचालकों के वेतन और रात्रि भत्ते समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया था लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विज्ञापन

बैठक में वर्कशॉप कर्मचारियों के लिए पांच कमरों की व्यवस्था और बसों की चेकिंग के लिए बड़ा डग (बसों की जांच के लिए बनाया गया गड्ढा) बनाने की मांग पर भी चर्चा हुई। समिति पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति कथित लापरवाही पर रोष जताया। समिति ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। समिति के अनुसार, एक सितंबर को दिए गए नोटिस में कर्मचारियों की लंबित वित्तीय मांगों, विभिन्न भत्तों, कौशल परिचालकों के वेतन और रात्रि भत्ते समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया था लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।बैठक में वर्कशॉप कर्मचारियों के लिए पांच कमरों की व्यवस्था और बसों की चेकिंग के लिए बड़ा डग (बसों की जांच के लिए बनाया गया गड्ढा) बनाने की मांग पर भी चर्चा हुई। समिति पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति कथित लापरवाही पर रोष जताया। समिति ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

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हिसार। रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों पर 15 सितंबर तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सांझा संघर्ष समिति 17 सितंबर को हिसार डिपो में गेट मीटिंग कर महाप्रबंधक कार्यालय के खिलाफ धरना शुरू करेगी। शनिवार को समिति में शामिल सभी यूनियनों के पदाधिकारियों की डिपो परिसर में हुई संयुक्त बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया।