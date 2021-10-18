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इससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 54632 धुरी-सिरसा और 54633 सिरसा-लुधियाना 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 19027 बांद्रा-जम्मूतवी 2 जनवरी को रद्द रहेगी।इसके अलावा ट्रेन संख्या 54603 हिसार-लुधियाना 14, 15 और 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक, 54604 लुधियाना-चूरू 8 जनवरी तक और 54605 चूरू-लुधियाना 9 जनवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 54606 लुधियाना-हिसार 25 नवंबर, 15, 16 और 29 दिसंबर से 9 जनवरी तक रद्द रहेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 54636 लुधियाना-हिसार और 54635 हिसार-लुधियाना 15 दिसंबर तथा 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद्द रहेंगी।रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 19611 अजमेर-अमृतसर 21 दिसंबर से 2 जनवरी तक तलवंडी, मोगा, जगराओं, लुधियाना और फगवाड़ा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। इसके बजाय यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट, लोहियां खास, कपूरथला और जालंधर सिटी स्टेशन पर रुकेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 19612 अमृतसर-अजमेर 7 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी।