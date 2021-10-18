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हिसार। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों को अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए एक और अवसर दिया गया है। यदि कोई पात्र मतदाता गणना प्रक्रिया में शामिल होने से रह गया है तो बीएलओ घर-घर जाकर उससे संपर्क कर आवश्यक गणना प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे।यह निर्देश उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ए. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत अधिकारियों को दिए। उपायुक्त ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट गए थे उनके दोबारा सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।मतदाता संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपनी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए गणना प्रपत्र भर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के अवसर से वंचित नहीं रहने देना है।उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित समय-सारणी के अनुसार 15 दिसंबर तक दावों एवं आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है जबकि 22 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, एसीयूटी विवेक यादव, एसडीएम ज्योति मित्तल, नगराधीश रोहित कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार व चुनाव तहसीलदार जगदीप मान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।