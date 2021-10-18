Hisar News: आज के कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:50 AM IST
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हवन
पाहल कार्यक्रम
बिश्नोई पंथ के स्थापना दिवस पर जिला अदालत परिसर में सुबह 8 बजे हवन और पाहल कार्यक्रम 9:30 बजे से।
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ट्रायल
रग्बी टीम : जिला हिसार एवं हांसी की अंडर-15 रग्बी टीम के चयन के लिए एएमके रग्बी अकादमी खानपुर में चयन प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
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खेल
स्वागत समारोह : मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब आजादनगर में विश्व बॉक्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बोरिक वैन डेर वोर्स्ट और इनगेबोर्ग वैन डेर वोर्स्ट का स्वागत समारोह, सुबह 10 बजे।
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विरोध
रोडवेज का प्रदर्शन : हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे से नागोरी गेट तक रोडवेजकर्मियों का प्रदर्शन, सुबह 11 बजे।
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पाहल कार्यक्रम
बिश्नोई पंथ के स्थापना दिवस पर जिला अदालत परिसर में सुबह 8 बजे हवन और पाहल कार्यक्रम 9:30 बजे से।
ट्रायल
रग्बी टीम : जिला हिसार एवं हांसी की अंडर-15 रग्बी टीम के चयन के लिए एएमके रग्बी अकादमी खानपुर में चयन प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
खेल
स्वागत समारोह : मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब आजादनगर में विश्व बॉक्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बोरिक वैन डेर वोर्स्ट और इनगेबोर्ग वैन डेर वोर्स्ट का स्वागत समारोह, सुबह 10 बजे।
विरोध
रोडवेज का प्रदर्शन : हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे से नागोरी गेट तक रोडवेजकर्मियों का प्रदर्शन, सुबह 11 बजे।