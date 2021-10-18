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Hisar News: आज के कार्यक्रम

Mon, 02 Nov 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:50 AM IST
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Today's events
हवन
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पाहल कार्यक्रम
बिश्नोई पंथ के स्थापना दिवस पर जिला अदालत परिसर में सुबह 8 बजे हवन और पाहल कार्यक्रम 9:30 बजे से।
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ट्रायल
रग्बी टीम : जिला हिसार एवं हांसी की अंडर-15 रग्बी टीम के चयन के लिए एएमके रग्बी अकादमी खानपुर में चयन प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
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खेल
स्वागत समारोह : मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब आजादनगर में विश्व बॉक्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बोरिक वैन डेर वोर्स्ट और इनगेबोर्ग वैन डेर वोर्स्ट का स्वागत समारोह, सुबह 10 बजे।
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विरोध
रोडवेज का प्रदर्शन : हरियाणा रोडवेज के बस अड्डे से नागोरी गेट तक रोडवेजकर्मियों का प्रदर्शन, सुबह 11 बजे।
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