Hisar News: खेलों के जरिये बच्चों को शिक्षा से जोड़ेगी विलेज चैंपियन लीग

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संस्था के प्रतिनिधि सुंदर ने बताया कि खेलों के जरिये बच्चों को सीखने के नए अवसर मिलेंगे, जिससे पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ेगी। परियोजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें और आर्थिक बाधाओं के कारण पढ़ाई न छोड़ें।परियोजना में मंगाली, कैमरी, दया, हरिता, बड़्याब्राह्मणान, नलवा, भोजराज और सहरवा सहित कुल 10 गांव शामिल हैं। सभी गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहल का लक्ष्य ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।