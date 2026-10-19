Hisar News: दो रोटी सांवरे भजन सुन छलक उठीं श्रद्धालुओं की आंखेंं

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जय मां दुर्गा सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सान्निध्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सिरसा के समाजसेवी सतीश गोयल, गौरव बंसल और नवीन बंसल ने संयुक्त रूप से ज्योत प्रज्ज्वलित कर किया। विज्ञापन

खुशबू राधा ने ‘चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है’, ‘माता जिनको याद करे वो किस्मत वाले होते हैं’, ‘मोहन से दिल क्यों लगाया है’ और ‘मैं बनके मोर नाचूंगी, मैया का जगराता है’ सहित कई भजन सुनाए। श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। आयोजन मंडल ने अतिथियों को माता की चुनरी ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। मंगलवार को महोत्सव के समापन पर मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण के बाद नहर पर पहुंचेगी। जय मां दुर्गा सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सान्निध्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सिरसा के समाजसेवी सतीश गोयल, गौरव बंसल और नवीन बंसल ने संयुक्त रूप से ज्योत प्रज्ज्वलित कर किया।खुशबू राधा ने ‘चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है’, ‘माता जिनको याद करे वो किस्मत वाले होते हैं’, ‘मोहन से दिल क्यों लगाया है’ और ‘मैं बनके मोर नाचूंगी, मैया का जगराता है’ सहित कई भजन सुनाए। श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। आयोजन मंडल ने अतिथियों को माता की चुनरी ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। मंगलवार को महोत्सव के समापन पर मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण के बाद नहर पर पहुंचेगी।

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आदमपुर। मंडी आदमपुर के क्लॉथ मार्केट मैदान में आयोजित 16वें विशाल नवरात्र महोत्सव की सातवीं सांस्कृतिक संध्या में वृंदावन की भजन गायिका खुशबू राधा की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। उनके ‘घर से मैं लाया दो रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगी सांवरे...’ भजन को सुनकर पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं की आंखें छलक उठीं।