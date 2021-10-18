फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   The test of cleanliness... stains of negligence are now ready to be exposed through mapping, and after continuous complaints, the monitoring of private agencies' work will increase.

Hisar News: स्वच्छता की कसौटी...लापरवाही के धब्बे अब मैपिंग से उजागर करने की तैयारी, लगातार शिकायतों के बाद निजी एजेंसियों के कामकाज पर बढ़ेगी निगरानी

Fri, 02 Oct 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
The test of cleanliness... stains of negligence are now ready to be exposed through mapping, and after continuous complaints, the monitoring of private agencies' work will increase.
हिसार। शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही निजी एजेंसियां अब नगर निगम की निगरानी में रहेंगी। अलग-अलग वार्डों और इलाकों से सफाई कार्य को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कहीं कर्मचारी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं नियमित सफाई नहीं होने से कूड़ा जमा होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
विज्ञापन

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम अधिकारियों ने निजी एजेंसियों के कामकाज की निगरानी सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर में सफाई कार्य के लिए तीन निजी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से दो एजेंसियों के खिलाफ अपेक्षाकृत ज्यादा शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही हैं।
विज्ञापन

शिकायतों में कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने, निर्धारित क्षेत्र में सफाई नहीं करने और कई स्थानों से नियमित कचरा नहीं उठाने के मामले शामिल हैं। कुछ इलाकों में स्थानीय लोग भी सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर निगम अब शहर की सफाई व्यवस्था की मैपिंग करवाने की तैयारी में है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा। इससे स्पष्ट होगा कि किस एजेंसी के जिम्मे कौन सा क्षेत्र है और वहां सफाई कितनी नियमित हो रही है। किसी क्षेत्र में सफाई नहीं होने पर संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी तय करना भी आसान होगा।
अधिकारियों का मानना है कि मैपिंग के बाद निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। एजेंसियों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में तय मानकों के अनुसार सफाई सुनिश्चित करनी होगी। शिकायत मिलने पर मौके की स्थिति की जांच की जाएगी। इसके बाद संबंधित एजेंसी से जवाब भी लिया जा सकता है।
शिकायतों से परखी जाएगी कार्यप्रणाली : नगर निगम स्तर पर आने वाली शिकायतों को सफाई एजेंसियों के प्रदर्शन से जोड़कर देखा जाएगा। जिन क्षेत्रों से बार-बार शिकायतें आ रही हैं, वहां विशेष निगरानी की जाएगी।

अधिकारी यह भी देखेंगे कि शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने कितने समय में सफाई करवाई। निगम का प्रयास है कि निजी एजेंसियों की जिम्मेदारी स्पष्ट होने के बाद शहर के सभी इलाकों में नियमित सफाई बनी रहे। मुख्य सड़कों, बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों और ऐसे स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी, जहां कचरा अधिक जमा होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed