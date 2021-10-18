विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसपी ने वाहन चालकों से नशे की हालत में वाहन न चलाने, नाबालिग बच्चों को वाहन न देने और दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी मानक हेलमेट पहनने की अपील की। उन्होंने चारपहिया वाहन में चालक सहित सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने की हिदायत दी।उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। गलत दिशा में वाहन चलाने और लापरवाही से ओवरटेक करने से बचें। यातायात संकेतों का पालन करें और वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखें। साथ ही पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हांसी पुलिस यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने और जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को छोटी उम्र से ही यातायात नियमों की जानकारी देने की अपील की।कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। सुरक्षित घर पहुंचना ही सबसे जरूरी है। आपकी सावधानी आपके परिवार की खुशियों की सुरक्षा है।