Hisar News: जीजेयू में ब्लॉक-7 में 16 नए कमरों के साथ होगा टीचिंग ब्लॉक-8 का निर्माण

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पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या करीब पांच हजार से बढ़कर 12 हजार के पार पहुंच गई है। नए सत्र के लिए भी 12 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आगामी दो से तीन सत्रों में संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में विभिन्न विभागों में अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत महसूस की जा रही है।टीचिंग ब्लॉक-7 का विस्तार होने से विभागों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। वहीं टीचिंग ब्लॉक-8 का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए स्वीकृति मांगी गई है। इस भवन पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।कुलसचिव डॉ. विजय ने कहा कि प्रशासन विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नए भवनों और कमरों से कक्षाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।छह करोड़ से बनेगा तीन मंजिला गर्ल्स हॉस्टल : छात्राओं के लिए तीन मंजिला नया गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना है। इसमें 40 कमरे होंगे। परियोजना पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत 3.60 करोड़ रुपये मिले हैं। शेष राशि विश्वविद्यालय खर्च करेगा। इसके अलावा छात्र और छात्राओं के लिए दो नए हॉस्टल बनाने की भी योजना है।