Hisar News: खड़े ट्रक में जा घुसी टाटा गाड़ी, एक की मौत दूसरा गंभीर

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जांच अधिकारी जोगिंदर सिंह के अनुसार, नासिर ने बताया कि वह सीताराम के ट्रांसपोर्ट कार्यालय में ट्रक चालक महताब के सहायक के तौर पर काम काम करता है। 31 अक्तूबर को वह, महताब और इसरार जोधपुर से चूना भरकर काशीपुर जा रहे थे। सोरखी के पास उनकी टाटा गाड़ी सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में वह और इसरार गंभीर रूप से घायल हो गए।गाड़ी चालक महताब मौके से भाग गया। राहगीरों ने उन्होंने एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल हांसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हिसार रेफर कर दिया। उपचार के दौरान इसरार की मौत हो गई। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर सोरखी पुलिस चौकी के कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की।