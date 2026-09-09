Hisar News: कानूनी साक्षरता प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:58 PM IST
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हिसार। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा में बुधवार को जिला स्तरीय लीगल लिटरेसी प्रतियोगिता हुई। इसमें जिले के नौ खंडों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने कानूनी जागरूकता, नागरिक अधिकारों व कर्तव्यों और संविधान से जुड़े विषयों पर प्रतिभा दिखाई। मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने विद्यार्थियों से कानून का सम्मान करने और समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। जिला शिक्षा अधिकारी राम रत्तन ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। प्राचार्य जय भगवान ने मुख्य अतिथि, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी हिसार-1 अनिता का स्वागत किया। संवाद
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