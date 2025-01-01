Hisar News: मिल गेट रोड पर सीआईए थाने के पास चाकूबाजी, दो घायल, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:29 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:29 AM IST
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हिसार। मिल गेट रोड पर सीआईए टू थाने के पास मंगलवार शाम दो गुटों में कहासुनी के बाद जमकर चाकू चले। एक युवक जान बचाने के लिए मेडिकल स्टोर में घुसा लेकिन हमलावर ने पीछा नहीं छोड़ा। स्टोर में घुसकर उस पर चाकू से कई वार किए। झगड़े में दो युवक घायल हो गए।
पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर के कैमरे में एक युवक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला करता दिखाई दे रहा है। स्टोर संचालक हमलावर को रोकने का प्रयास करता भी नजर आ रहा है।
मंगलवार शाम जिंदल पार्क के पास दो गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों गुट वहां से चले गए और सीआईए टू थाने के पास पहुंच गए। एक गुट के दो युवक बाइक पर थे जबकि दूसरे गुट के तीन-चार युवक ई-रिक्शा में सवार थे। दोनों पक्षों में फिर कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई।
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मेडिकल स्टोर संचालक कपिल ने बताया कि झगड़े के दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर हमला कर दिया। नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज बिजेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल से अभी कोई रुक्का नहीं आया है। दोनों घायल बिना एमएलआर कटवाए उपचार करवाकर अस्पताल से चले गए।
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पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर के कैमरे में एक युवक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला करता दिखाई दे रहा है। स्टोर संचालक हमलावर को रोकने का प्रयास करता भी नजर आ रहा है।
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मंगलवार शाम जिंदल पार्क के पास दो गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों गुट वहां से चले गए और सीआईए टू थाने के पास पहुंच गए। एक गुट के दो युवक बाइक पर थे जबकि दूसरे गुट के तीन-चार युवक ई-रिक्शा में सवार थे। दोनों पक्षों में फिर कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई।
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मेडिकल स्टोर संचालक कपिल ने बताया कि झगड़े के दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर हमला कर दिया। नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज बिजेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल से अभी कोई रुक्का नहीं आया है। दोनों घायल बिना एमएलआर कटवाए उपचार करवाकर अस्पताल से चले गए।