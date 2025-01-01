Hisar News: मिल गेट रोड पर सीआईए थाने के पास चाकूबाजी, दो घायल, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद

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पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर के कैमरे में एक युवक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला करता दिखाई दे रहा है। स्टोर संचालक हमलावर को रोकने का प्रयास करता भी नजर आ रहा है।मंगलवार शाम जिंदल पार्क के पास दो गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों गुट वहां से चले गए और सीआईए टू थाने के पास पहुंच गए। एक गुट के दो युवक बाइक पर थे जबकि दूसरे गुट के तीन-चार युवक ई-रिक्शा में सवार थे। दोनों पक्षों में फिर कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई।मेडिकल स्टोर संचालक कपिल ने बताया कि झगड़े के दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर हमला कर दिया। नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज बिजेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल से अभी कोई रुक्का नहीं आया है। दोनों घायल बिना एमएलआर कटवाए उपचार करवाकर अस्पताल से चले गए।