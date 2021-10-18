Hisar News: बेटे पर 20 लाख रुपये का कर्जा, बेचना चाहता था मकान, पिता ने विरोध किया तो मार डाला

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पुलिस ने आरोपी को एक दिन के रिमांड पर लेकर कुल्हाड़ी और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की है। उसे वीरवार को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। सदर थाना प्रभारी विरेंद्र ने बताया कि आरोपी बबलू को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया था।पूछताछ में उसने हत्या की वजह कर्ज और मकान बेचने को लेकर पिता से हुआ विवाद बताया। रिमांड के दौरान उसके कब्जे से कुल्हाड़ी बरामद की गई जिससे उसने पिता पर हमला किया था। इसके अलावा आने-जाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद हुई है।यह था पूरा मामलागांव खारिया निवासी मृतक के भाई सूबेसिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि हवा सिंह वर्ष 2006 में गांव खारिया के सरपंच रह चुके थे और कुश्ती संघ के पदाधिकारी भी रहे थे। वह चंदन नगर में रहते थे और पार्टनरशिप में शराब का ठेका चलाते थे। रविवार रात मकान बेचने को लेकर हुए विवाद में उनके बेटे बबलू ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि पिता पर हमला करने के बाद बबलू घायल हवा सिंह को उसी मकान में चारपाई पर छोड़कर करीब दो घंटे तक वहीं रहा। इसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल गया। वहां से गांव खारिया जाकर उसने परिवार को पिता के साथ झगड़े की बात बताई। बाद में वह परिवार के साथ चंदन नगर पहुंचा। शव को गांव ले जाकर दाह संस्कार की तैयारी की गई। इसी दौरान हवा सिंह के शरीर पर चोट के निशान देखकर उनके भाई सूबेसिंह को संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।