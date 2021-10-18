Hisar News: अक्तूबर से दिसंबर तक होगा रिफॉर्म उत्सव

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नरवाल ने कहा कि उत्सव का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचना चाहिए। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और पारदर्शी कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाए। उन्होंने कार्यक्रमों की तिथि, समय, स्थान और व्यवस्थाएं निर्धारित करने के निर्देश दिए। रस्तोगी ने विभागों को समन्वय से कार्य करते हुए अधिकतम नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। संवाद विज्ञापन

नरवाल ने कहा कि उत्सव का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचना चाहिए। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और पारदर्शी कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाए। उन्होंने कार्यक्रमों की तिथि, समय, स्थान और व्यवस्थाएं निर्धारित करने के निर्देश दिए। रस्तोगी ने विभागों को समन्वय से कार्य करते हुए अधिकतम नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। संवाद

हांसी। सरकार की ओर से अक्तूबर से दिसंबर तक रिफॉर्म उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उपायुक्त राहुल नरवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देशे दिए।