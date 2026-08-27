Hisar News: नशे की दवाओं की अवैध प्रयोगशालाओं पर पुलिस की नजर

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उप जिला न्यायवादी (डीडीए) वीरेंद्र कुमार और जिला निरीक्षक सुनीता ने पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों एवं परिसरों की पहचान करने तथा ऐसी जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को गंभीरता से लिया जाए।अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध परिसर की पहचान होने के बाद नियमानुसार आवश्यक अनुमति और सुरक्षा उपायों के साथ तलाशी या छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों से अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा।गश्त के दौरान सतर्कता बढ़ाने के निर्देश :पीसीआर, राइडर और ईआरवी स्टाफ को भी गश्त के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें संदिग्ध परिसरों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाकर अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है। पुलिस का उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण और तस्करी से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करना है।