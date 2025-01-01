Hisar News: अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप, कर्मचारियों ने तीन घंटे किया प्रदर्शन

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लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) जिला प्रधान अनूप फौजी ने आरोप लगाया कि हांसी के कार्यकारी अभियंता उदयवीर कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चहेते कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया जा रहा है जबकि काम करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिना शिकायत या गलती के कर्मचारियों के दूर-दराज तबादले किए जा रहे हैं। संगठन ऐसी कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं करेगा।सर्व कर्मचारी संघ के ऑडिटर एवं सिंचाई विभाग के जिला प्रधान अशोक यादव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों का रवैया गंभीर नहीं है। उन्होंने बताया कि सहायक मंडल अभियंता के रवैये और मांगों को देखते हुए सोमवार को भी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।कर्मचारी नेताओं ने कार्यकारी अभियंता को चेतावनी दी कि वे कनिष्ठ अभियंता को संरक्षण देने के बजाय सोमवार तक मध्यस्थता कर समस्याओं का समाधान करवाएं। मांगें पूरी न होने पर कार्यकारी अभियंता कार्यालय के बाहर भी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।