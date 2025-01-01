Hisar News: अब पीपपी में उपभोक्ता स्वयं जोड़ और हटा सकेंगे बिजली बिल

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इस सुविधा से आम उपभोक्ताओं को बिजली निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे समय और धन की बचत होगी। पिछले एक माह से फैमिली आईडी लिंक पोर्टल बंद था। इसके कारण सोलर लगवा चुके कई उपभोक्ताओं के नेट मीटर से जुड़े कार्य अटक गए थे।बिजली बिल की फैमिली आईडी में मैपिंग न होने से उपभोक्ताओं को बिल में गलतियां हो रही थीं। उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कदम से सोलर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नेट मीटर से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी।पिछले लंबे समय से बंद फैमिली आईडी मैपिंग पोर्टल में मेरा परिवार पोर्टल पर क्रीड विभाग ने बिजली ग्रीवेंस का विकल्प दिया है। इससे आम उपभोक्ता घर बैठे बिजली बिलों की मैपिंग कर सकेंगे।