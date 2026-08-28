हिसार: व्यक्ति ने थाने में महिला एएसआई का बोतल से सिर फोड़ा, केस दर्ज

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हिसार जिले के गांव बधावड़ के दो पक्ष एक मामले को लेकर थाना परिसर पहुंचे थे। इस मामले को लेकर एएसआई सीमा दोनों पक्षों की मध्यस्थता करा रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने आक्रोशित होकर वहां रखी बोतल उठा कर एएसआई के सिर में मार दी। जिसमें महिला एएसआई के सिर पर गंभीर चोट लग गई, इसके बाद उनको गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।