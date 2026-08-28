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हिसार: व्यक्ति ने थाने में महिला एएसआई का बोतल से सिर फोड़ा, केस दर्ज

Fri, 28 Aug 2026 07:57 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 28 Aug 2026 07:57 PM IST
सार

एक व्यक्ति ने आक्रोशित होकर वहां रखी बोतल उठा कर एएसआई के सिर में मार दी। जिसमें महिला एएसआई के सिर पर गंभीर चोट लग गई, इसके बाद उनको गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया।

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Man smashes woman ASI head with a bottle at Hisar police station
हिसार ब्रेकिंग न्यूज - फोटो : संवाद

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हिसार जिले के गांव बधावड़ के दो पक्ष एक मामले को लेकर थाना परिसर पहुंचे थे। इस मामले को लेकर एएसआई सीमा दोनों पक्षों की मध्यस्थता करा रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने आक्रोशित होकर वहां रखी बोतल उठा कर एएसआई के सिर में मार दी। जिसमें महिला एएसआई के सिर पर गंभीर चोट लग गई, इसके बाद उनको गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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