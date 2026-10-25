ट्रेन में लड़ाई के बाद हत्या: फेफड़े के चाकू आर-पार होने से हुई थी करण की मौत, तीन नामजद समेत छह-सात पर केस

फुटओवर ब्रिज पर हमला और गिरफ्तारी

फुटओवर ब्रिज पर आरोपियों ने करण और उसके साथियों से झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान करण, शुभम, राहुल और मोनू को चाकू लगे। अर्जुन ने मोहित चौहान, अरुण वाल्मीकि और रितिक सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाया। वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। रात करीब 11 बजे हाथ पर चोट लगा एक युवक जिला नागरिक अस्पताल पहुंचा जिसे करण के साथियों ने पहचान लिया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घायल मोनू को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जबकि राहुल और शुभम का जिला नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है।