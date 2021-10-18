फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Joint Director arrived to investigate the CAV school dispute, asked both parties for documents, gave one week time

Hisar News: सीएवी स्कूल विवाद की जांच करने पहुंचे संयुक्त निदेशक, दोनों पक्षों से मांगे दस्तावेज, एक सप्ताह का दिया समय

Thu, 22 Oct 2026 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Joint Director arrived to investigate the CAV school dispute, asked both parties for documents, gave one week time
हिसार। सीएवी स्कूल की 11वीं-12वीं की कक्षाएं बंद करने और 11 कर्मचारियों को हटाने के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच तेज कर दी है। बुधवार को ज्वाइंट डायरेक्टर अजीत सिंह श्योराण स्कूल पहुंचे। उन्होंने करीब दो घंटे तक शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन का पक्ष सुना।
विज्ञापन

अब दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज जमा कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। बैठक में शिक्षकों ने सीनियर विंग बंद करने और नौकरी से हटाए जाने का मुद्दा उठाया।
विज्ञापन

आर्य समाज संस्था नागौरी गेट के प्रधान देवेंद्र सैनी से भी जानकारी ली गई। बीईओ राकेश चराया ने बताया कि दस्तावेज मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सीएवी स्कूल की शुरुआत 1918 में हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्ष 2000 में इसे 11वीं और 12वीं की मान्यता मिली। ये कक्षाएं 2025 तक चलती रहीं। 28 अप्रैल 2025 को प्रबंधन ने विद्यार्थियों की कम संख्या और वित्तीय घाटे का हवाला देकर सीनियर विंग बंद करने की बात कही। तीन मई को सभी 11 कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed