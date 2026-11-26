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जीजेयू : फेकल्टी हाउस में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे से।

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धरना

सिरसा रोड : जीएलएफ अधीक्षक कार्यालय के सामने वेतन और दिवाली एडवांस का भुगतान न होने के विरोध में हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन का धरना 10 बजे से।

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सुनवाई

मंडी आदमपुर : भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भव्य बिश्नोई में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे 10 बजे से।

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ट्रायल

एचएयू परिसर : गिरि सेंटर में एथलेटिक्स व कुश्ती खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।

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बाल महोत्सव

एचएयू परिसर : एग्रो टूरिज्म सेंटर में बाल कल्याण परिषद की ओर से मंडलस्तरीय बाल महोत्सव सुबह 10 बजे से।

मतदान