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हिसार। नगर निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा की ओर से चार्जशीट किए गए लिपिक मोनू ने वीरवार को सुनवाई के दौरान बताया कि छाती में दर्द होने के कारण वह तोशाम रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज कराने गया था। नगर निगम सचिव संजय शर्मा ने उसके बयान दर्ज किए।अब संबंधित ब्रांच के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी कि लिपिक ने अस्पताल जाने की सूचना दी थी या नहीं। आयुक्त ने मोनू की ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद (जी-एट) काटने के लिए लगाई थी लेकिन उसने निर्धारित स्थान पर ड्यूटी नहीं संभाली। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उसे चार्जशीट कर जवाब तलब किया गया था।ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के भी आरोपनिगम अधिकारियों के अनुसार, लिपिक पर कई बार ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और निष्ठा से काम नहीं करने के आरोप हैं। आयुक्त ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उसकी नियमित उपस्थिति का पता चल सके। अतिरिक्त निगम आयुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने बताया कि सचिव ने लिपिक के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब ब्रांच के अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।