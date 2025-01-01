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सैनी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश को ऐसा संविधान सौंपा जिसने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया। केंद्र सरकार ने 2015 में डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष से 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। साथ ही बाबासाहेब से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। गरीबों को पक्के मकान, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं संवैधानिक न्याय का उदाहरण हैं।उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक लोगों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। समापन पर नवनियुक्त अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष वेद प्रकाश ने आभार जताया और मोर्चे को मजबूत बनाने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला महामंत्री धर्मवीर रतेरिया, विजेंद्र लोहान और विक्रम चोपड़ा मौजूद रहे।