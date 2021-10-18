Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:56 AM IST
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वार्षिक महोत्सव
आर्यनगर : गुरुकुल का 62वां वार्षिक महोत्सव के तीसरे दिन हवन, प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।
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खेलकूद :
मुकलान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में दो दिवसीय सीनियर जिलास्तरीय बेसबाल चैंपियनशिप सुबह 9 बजे से।
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गांव धीरनवास : राज्यस्तरीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
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लोक अदालत
जिला अदालत परिसर : चेक बाउंस मामलों लेकर विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
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युवा महोत्सव
जीजेयू : तीन दिवसीय युवा महोत्सव प्रबोधिनी का शुभारंभ चौधरी रणबीर सिंह सभागार में सुबह 11 बजे
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भागवत कथा
अर्बन एस्टेट-2 : एलआईसी कार्यालय के पास श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 3 बजे से।
विज्ञापन
आर्यनगर : गुरुकुल का 62वां वार्षिक महोत्सव के तीसरे दिन हवन, प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।
खेलकूद :
मुकलान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में दो दिवसीय सीनियर जिलास्तरीय बेसबाल चैंपियनशिप सुबह 9 बजे से।
गांव धीरनवास : राज्यस्तरीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
लोक अदालत
जिला अदालत परिसर : चेक बाउंस मामलों लेकर विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
युवा महोत्सव
जीजेयू : तीन दिवसीय युवा महोत्सव प्रबोधिनी का शुभारंभ चौधरी रणबीर सिंह सभागार में सुबह 11 बजे
भागवत कथा
अर्बन एस्टेट-2 : एलआईसी कार्यालय के पास श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 3 बजे से।