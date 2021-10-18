Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:12 AM IST
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श्रीकृष्ण प्रणामी विद्यालय
विज्ञान ड्रामा : बगला रोड स्थित श्रीकृष्ण प्रणामी विद्यालय में शिक्षा विभाग की खंडस्तरीय विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
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एचएयू
कार्यशाला : एचएयू के बेसिक साइंस कॉलेज सभागार में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कृषि अधिकारी कार्यशाला सुबह 10 बजे से।
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हनुमान मंदिर
छठी महोत्सव : नागोरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में कृष्ण छठी महोत्सव शाम 4 बजे से।
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गोयंका सेवा सदन
संकीर्तन : देवी भवन स्थित गोयंका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।
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विज्ञान ड्रामा : बगला रोड स्थित श्रीकृष्ण प्रणामी विद्यालय में शिक्षा विभाग की खंडस्तरीय विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
एचएयू
कार्यशाला : एचएयू के बेसिक साइंस कॉलेज सभागार में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कृषि अधिकारी कार्यशाला सुबह 10 बजे से।
हनुमान मंदिर
छठी महोत्सव : नागोरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में कृष्ण छठी महोत्सव शाम 4 बजे से।
गोयंका सेवा सदन
संकीर्तन : देवी भवन स्थित गोयंका सेवा सदन में संत सम्मेलन एवं महिला संकीर्तन दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक।