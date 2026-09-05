Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
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क्रांतिमान पार्क
रोष प्रदर्शन : संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपने के लिए सुबह 10 बजे क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होकर रोष जताएंगे।
श्रद्धांजलि समारोह : नेपाली समाज की ओर से क्रांतिमान पार्क में श्रद्धांजलि समारोह शाम 6 बजे से।
बुगाना
आधारशिला: गांव बुगाना में सड़क निर्माण की आधारशिला पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा शाम 4 बजे रखेंगे।
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रोष प्रदर्शन : संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपने के लिए सुबह 10 बजे क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होकर रोष जताएंगे।
श्रद्धांजलि समारोह : नेपाली समाज की ओर से क्रांतिमान पार्क में श्रद्धांजलि समारोह शाम 6 बजे से।
बुगाना
आधारशिला: गांव बुगाना में सड़क निर्माण की आधारशिला पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा शाम 4 बजे रखेंगे।