Hisar News: सिटी में आज

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रोष प्रदर्शन : संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपने के लिए सुबह 10 बजे क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होकर रोष जताएंगे।

श्रद्धांजलि समारोह : नेपाली समाज की ओर से क्रांतिमान पार्क में श्रद्धांजलि समारोह शाम 6 बजे से।

बुगाना

आधारशिला: गांव बुगाना में सड़क निर्माण की आधारशिला पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा शाम 4 बजे रखेंगे।

क्रांतिमान पार्क