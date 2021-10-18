Hisar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sat, 05 Sep 2026 12:07 AM IST
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जनता दरबार :
सेक्टर 15 : पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर आवास पर लोगों की समस्या सुनेंगे सुबह 8 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा
पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 9 बजे से
रामपुरा मोहल्ला : विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
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प्रवचन
---नागोरी गेट : आर्य समाज मंदिर में श्रावणी उपाकर्म के तहत भजन- प्रवचन रात 8 बजे से।
यज्ञ :
परिजात चौक : बिश्नोई मंदिर जन्माष्टमी महोत्सव के समापन पर यज्ञ सुबह 9 बजे।
विज्ञापन
सेक्टर 15 : पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर आवास पर लोगों की समस्या सुनेंगे सुबह 8 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा
पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 9 बजे से
रामपुरा मोहल्ला : विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
प्रवचन
यज्ञ :
परिजात चौक : बिश्नोई मंदिर जन्माष्टमी महोत्सव के समापन पर यज्ञ सुबह 9 बजे।