Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:16 AM IST
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शहर में आज
जन्माष्टमी महोत्सव
परिजात चौक : बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान ध्वजारोहण ,धार्मिक प्रवचन ,प्रतिभा सम्मान समारोह सुबह 8 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा
पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में श्रीमद्भागवत कथा, सुबह 9 बजे से
रामपुरा मोहल्ला : रेलवे रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
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प्रवचन
नागोरी गेट : आर्य समाज मंदिर में श्रावणी उपाकर्म के तहत भजन- प्रवचन रात 8 बजे से।
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जन्माष्टमी महोत्सव
परिजात चौक : बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान ध्वजारोहण ,धार्मिक प्रवचन ,प्रतिभा सम्मान समारोह सुबह 8 बजे से
श्रीमद्भागवत कथा
पड़ाव चौक : प्रयाग गिरि शिवालय में श्रीमद्भागवत कथा, सुबह 9 बजे से
रामपुरा मोहल्ला : रेलवे रोड स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 से 7 बजे तक।
प्रवचन
नागोरी गेट : आर्य समाज मंदिर में श्रावणी उपाकर्म के तहत भजन- प्रवचन रात 8 बजे से।