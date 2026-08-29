Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:47 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:47 PM IST
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विद्युत नगर
बैडमिंटन प्रतियोगिता : विद्युत नगर स्थित खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे दिन फाइनल मुकाबले 10 बजे से।
गुरु गोरखनाथ कॉलेज
खेल प्रतियोगिता : राजगढ़ रोड़ स्थित गुरु गोरखनाथ कॉलेज में खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस
जनसुनवाई : पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सांसद जयप्रकाश लोगों की समस्याएं सुनेंगे सुबह 10.30 बजे से।
सेक्टर 13
बैठक : सेक्टर 13 स्थित हैबी टू कॉफी हाउस में बसपा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे दोपहर 12.15 बजे से।
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बैडमिंटन प्रतियोगिता : विद्युत नगर स्थित खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे दिन फाइनल मुकाबले 10 बजे से।
गुरु गोरखनाथ कॉलेज
खेल प्रतियोगिता : राजगढ़ रोड़ स्थित गुरु गोरखनाथ कॉलेज में खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस
जनसुनवाई : पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सांसद जयप्रकाश लोगों की समस्याएं सुनेंगे सुबह 10.30 बजे से।
सेक्टर 13
बैठक : सेक्टर 13 स्थित हैबी टू कॉफी हाउस में बसपा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे दोपहर 12.15 बजे से।