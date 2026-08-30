Hisar News: सिटी में आज

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शोभायात्रा : प्रयाग गिरि मंदिर पड़ाव चौक हिसार में शोभायात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ सुबह 9 बजे से।

बरवाला

पैदल मार्च : सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी कराने के लिए नगर पालिका बरवाला के नए कार्यालय से पुराने कार्यालय तक पैदल मार्च सुबह 9 बजे से।

पड़ाव चौक