Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:31 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:31 PM IST
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पड़ाव चौक
शोभायात्रा : प्रयाग गिरि मंदिर पड़ाव चौक हिसार में शोभायात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ सुबह 9 बजे से।
बरवाला
पैदल मार्च : सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी कराने के लिए नगर पालिका बरवाला के नए कार्यालय से पुराने कार्यालय तक पैदल मार्च सुबह 9 बजे से।
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शोभायात्रा : प्रयाग गिरि मंदिर पड़ाव चौक हिसार में शोभायात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ सुबह 9 बजे से।
बरवाला
पैदल मार्च : सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी कराने के लिए नगर पालिका बरवाला के नए कार्यालय से पुराने कार्यालय तक पैदल मार्च सुबह 9 बजे से।