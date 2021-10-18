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प्रदेश के 22 डिपो में होने वाले इस आवंटन में भिवानी को सबसे अधिक 40 बसें मिलेंगी। परिवहन निदेशालय ने अशोक लेलैंड कंपनी को डिपोवार बसों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल हिसार और हांसी डिपो से 256 बसों का संचालन हो रहा है। इनमें 21 वातानुकूलित बसें भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ रूट पर चलाया जा रहा है।परिवहन विभाग ने कंपनी को संबंधित डिपो के आवंटन और आपूर्ति आदेश के अनुसार बसें उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए कंपनी को रोडवेज के संबंधित महाप्रबंधकों के साथ समन्वय करना होगा। सभी डिपो के महाप्रबंधकों को भी बसों की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।नई बसों के शामिल होने से प्रदेश में परिवहन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी राजकुमार चौहान लंबे समय से बेड़े में बसों की संख्या दोगुनी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा आवंटन मांग के मुकाबले कम है। हालांकि, इससे यात्रियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।अभी मुख्यालय से बसों की खरीद का आदेश जारी हुआ है। कंपनी से चेचिस मिलने के बाद उनकी बॉडी तैयार की जाएगी। इसके बाद बसें डिपो में पहुंचेंगी। इस प्रक्रिया में करीब एक माह लगने की उम्मीद है। बसें मिलने पर मांग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नए मार्गों पर भी संचालन की योजना बनाई जाएगी।